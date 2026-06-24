LICHTENVOORDE — Zwarte Cross kondigt spectaculaire katapultsprong over Megatent aan

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De organisatie van de heeft een opvallende stunt aangekondigd voor de editie van 2026. Freerunners Noa Diorgina Man en Jim ‘Jimbo’ van Nes wagen zich aan een katapultsprong van ruim 75 meter over de Megatent op het festivalterrein in .

Volgens organisator Feestfabriek Alles Komt Goed BV gaat het om de verste katapultsprong die ooit voor een publiek is uitgevoerd. De speciaal ontworpen installatie, die doet denken aan een middeleeuwse trebuchet maar wordt aangedreven door elektromotoren, moet de stunters tot ongeveer 35 meter hoogte lanceren. Zij landen vervolgens in een grote airbag.

Tijdens de sprong kunnen snelheden tot 185 kilometer per uur worden bereikt. Ook krijgen de freerunners te maken met krachten tot 8G, vergelijkbaar met die van straaljagerpiloten tijdens extreme manoeuvres.

Noa Diorgina Man behoort tot de wereldtop van het freerunnen en won onder meer goud op de Wereldspelen van 2022. Jim van Nes is actief als freerunner en stuntman en nam deel aan internationale parkourwedstrijden.

De vindt plaats van 16 tot en met 19 juli 2026 op festivalterrein De Schans in . Het festival staat bekend om een mix van muziek, motorsport, theater en spectaculaire stunts. Meer informatie is te vinden op Zwarte Cross.

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