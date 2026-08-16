BORCULO — Veertig kunstenaars en ambachtslieden presenteren werk bij De Lebbenbrugge in Borculo

Veertig kunstenaars en ambachtslieden tonen hun werk tijdens het Kunst & Ambachten Weekend op 22 en 23 augustus bij Museum De Lebbenbrugge in Borculo.

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Museum De Lebbenbrugge organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 augustus het jaarlijkse Kunst & Ambachten Weekend. Tussen 11.00 en 17.00 uur tonen veertig kunstenaars en ambachtslieden hun werk op het terrein van de monumentale museumboerderij aan de Lebbenbruggedijk 25.

Bezoekers kunnen onder meer sieraden, glaskunst, schilderijen, fotografie, keramiek, houtdraaiwerk, beelden, kaarten en collages bekijken. Verschillende deelnemers werken tijdens het weekend live, waardoor bezoekers kunnen zien welke technieken zij gebruiken en in gesprek kunnen gaan over hun vak en inspiratie.

Een deel van de tentoongestelde kunstwerken is te koop. Voor muzikale begeleiding zorgt het trio Carmelita op beide dagen.

De historische boerderij en het omliggende Achterhoekse landschap vormen het decor voor het evenement. De toegang en het parkeren zijn gratis.

Meer informatie is te vinden op de website van Museum De Lebbenbrugge.

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