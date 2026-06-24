Verhoogd natuurbrandrisico in Noord- en Oost-Gelderland: fase 2 van kracht

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In de veiligheidsregio Noord- en Oost- geldt momenteel fase 2 van het natuurbrandrisico. Dat meldt de Brandweer Nederland. Door de aanhoudende droogte is de kans op het ontstaan van natuurbranden groter dan normaal. Volgens de brandweer kunnen natuurbranden zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, vooral wanneer er ook sprake is van harde wind. Hulpdiensten, natuurbeheerders en terreineigenaren houden de situatie daarom extra goed in de gaten.

Bezoekers van natuurgebieden worden opgeroepen om voorzichtig te zijn. Het risico op brand kan al ontstaan door bijvoorbeeld een weggegooide sigaret, open vuur of een geparkeerde auto in hoog droog gras. Hoewel natuurbeheerders en hulpdiensten voorbereid zijn op mogelijke incidenten, vraagt de brandweer ook de medewerking van het publiek om natuurbranden te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.

Actuele informatie over het natuurbrandrisico is te vinden op de website van de brandweer. Meer informatie: Brandweer Nederland

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