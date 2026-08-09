OOST GELRE — Verkoop eerste particuliere kavels in Eefseler Esch start in oktober

De gemeente Oost Gelre start op 14 oktober 2026 met de verkoop van tien particuliere kavels in de nieuwe woonwijk Eefseler Esch in Groenlo.

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De begint op woensdag 14 oktober 2026 met de verkoop van de eerste tien particuliere kavels in de nieuwe woonwijk Eefseler Esch. Het gaat om kavels voor vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen.

Voor geïnteresseerden is er op dinsdag 13 oktober een inloopavond van 19.00 tot 20.00 uur. De locatie van deze bijeenkomst wordt later bekendgemaakt. Vanaf 6 oktober zijn op de projectpagina van Eefseler Esch onder andere de verkoopbrochure, kavelpaspoorten, uitgiftevoorwaarden en de koopovereenkomst beschikbaar.

Inschrijven voor een kavel kan digitaal tot en met vrijdag 30 oktober om 12.00 uur. De toewijzing van de kavels gebeurt via loting. In de week van 2 november ontvangen deelnemers bericht over de uitslag. Wie niet wordt ingeloot, komt op een reservelijst.

Eefseler Esch omvat in totaal 243 woningen. In de eerste fase worden 127 woningen gebouwd. Dit bestaat uit 21 gemeentelijke kavels, 28 sociale huurwoningen van De Woonplaats, 76 projectmatig gebouwde woningen en twee bestaande woningen die particulier worden verkocht. De overige woningen worden naar verwachting vanaf 2030 gerealiseerd.

De gemeente is momenteel bezig met de voorbereidingen voor de infrastructuur, zoals de aanleg van wegen, riolering, kabels en wateropvang. Daarnaast lopen onderzoeken naar archeologische resten, bodemkwaliteit en de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. De bouwrijpmaak van de grond staat gepland voor begin 2027. De eerste woningen worden naar verwachting tussen eind 2027 en begin 2028 gebouwd.

Vragen over de verkoop kunnen worden gestuurd naar wonen@oostgelre.nl.

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