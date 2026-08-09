Weer Achterhoek: Bewolkt met maximaal 31 graden
Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 10 tot 31 graden.
Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 10 tot 31 graden.
Ochtend
Rond 08:00 uur is het ongeveer 15 graden en zonnig. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 6 km/u.
Middag
Rond 14:00 uur is het ongeveer 29 graden en zonnig. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 10 km/u.
Avond
Rond 20:00 uur is het ongeveer 28 graden en bewolkt. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 7 km/u.
Temperatuur, neerslag en wind
De minimumtemperatuur ligt rond 10 graden en de maximumtemperatuur rond 31 graden. Er kan ongeveer 0,0 millimeter neerslag vallen. De wind bereikt naar verwachting maximaal 17 km/u, met windstoten tot ongeveer 34 km/u.
De zon komt op rond 06:08 uur en gaat onder rond 21:10 uur.
Weergegevens: Open-Meteo. Een verwachting kan gedurende de dag veranderen.