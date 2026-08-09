Weer Achterhoek: Bewolkt met maximaal 31 graden

Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 10 tot 31 graden.

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Het wordt vandaag in en de bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 10 tot 31 graden.

Ochtend

Rond 08:00 uur is het ongeveer 15 graden en zonnig. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 6 km/u.

Middag

Rond 14:00 uur is het ongeveer 29 graden en zonnig. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 10 km/u.

Avond

Rond 20:00 uur is het ongeveer 28 graden en bewolkt. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 7 km/u.

Temperatuur, neerslag en wind

De minimumtemperatuur ligt rond 10 graden en de maximumtemperatuur rond 31 graden. Er kan ongeveer 0,0 millimeter neerslag vallen. De wind bereikt naar verwachting maximaal 17 km/u, met windstoten tot ongeveer 34 km/u.

De zon komt op rond 06:08 uur en gaat onder rond 21:10 uur.

Weergegevens: Open-Meteo. Een verwachting kan gedurende de dag veranderen.

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