BREDEVOORT — Great Bredevoort Ukulele Orchestra organiseert Picknick in ’t Park in Bredevoort

Het Great Bredevoort Ukulele Orchestra organiseert op 28 augustus een muzikale picknick in het Vestingpark St. Bernardus in Bredevoort met optredens en open po…

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– Het Great Ukulele Orchestra (GBUO) organiseert op vrijdag 28 augustus een muzikale picknick in het Vestingpark St. Bernardus in Bredevoort. Van 18:00 tot 21:00 uur speelt het orkest vrolijke en herkenbare meezingers. Bewoners en bezoekers worden uitgenodigd om met een kleedje en eigen eten en drinken te komen genieten van de informele avond.

Het GBUO bestaat sinds januari 2025 en heeft sindsdien op diverse locaties in de regio opgetreden, zoals de , het Ambthuis en tijdens de Kunstroute in . Ook speelde het orkest voor een bijeenkomst van de vrouwenvereniging in Heelweg. Het enthousiasme van het publiek leidde tot het idee om een evenement te organiseren in het Vestingpark, waarbij ook andere muzikanten kunnen optreden.

Tijdens de picknick verzorgt het GBUO meerdere optredens. Daarnaast is er een open podium voor muzikanten van 18 jaar en ouder die hun talent willen laten zien. Aanmelden kan via de website van het orkest. Bij de samenstelling van het programma krijgen deelnemers uit Bredevoort en omgeving voorrang.

De picknick heeft een informeel karakter: bezoekers nemen zelf hun kleedjes, stoelen, hapjes en drankjes mee. Ook wordt verwacht dat iedereen zijn eigen afval opruimt en meeneemt. De toegang is gratis, maar het orkest vraagt om een vrijwillige bijdrage via een QR-code ter plaatse. De opbrengst gaat naar de vereniging Bredevoorts Belang.

De picknick vindt plaats op vrijdag 28 augustus 2026 van 18:00 tot 21:00 uur in het Vestingpark St. Bernardus in Bredevoort.

Meer informatie

www.gbuo.nl

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