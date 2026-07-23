DOETINCHEM — Vinyl luisteren zonder kabels wint terrein in de Achterhoek

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Vinyl is terug. Dat merk je niet alleen bij verzamelaars, maar ook bij mensen die thuis weer eens een plaat willen opzetten. In Doetinchem, Winterswijk en Zutphen duiken platenspelers op in woonkamers, studentenkamers en hobbyruimtes. Opvallend is dat het geluid steeds vaker naar een draadloze speaker of soundbar gaat. Dat kan met een Bluetooth-platenspeler.

Voor veel inwoners is het een praktische oplossing. Je krijgt de sfeer van een plaat, maar je hoeft geen grote versterker of stapel kabels neer te zetten. Ook bij kleine feestjes, een buurtborrel of een verenigingsavond is het handig als je snel kunt opbouwen en daarna weer kunt opruimen.

Waarom kiezen voor een Bluetooth-platenspeler

Een Bluetooth-platenspeler is populair omdat hij laagdrempelig is. Je zet hem neer, koppelt een speaker en je kunt luisteren. Dat past bij hoe veel mensen in de regio muziek gebruiken: simpel, gezellig en zonder technische drempels.

Voordelen die vaak worden genoemd:

– Minder kabels, dus sneller opgeruimd

– Flexibel in elke ruimte, van keuken tot zolderkamer

– Werkt met bestaande Bluetooth-speakers en veel soundbars

– Handig als cadeau, omdat je niet altijd een aparte versterker nodig hebt

Bij een verjaardag in de buurt of een kleine bijeenkomst in het clubgebouw wil je bovendien niet lang zoeken naar de juiste aansluiting. Een compacte set die draadloos werkt, scheelt tijd.

Waar let je op bij de aanschaf

Niet elke Bluetooth-platenspeler werkt hetzelfde. Let daarom op deze punten als je een model zoekt voor thuisgebruik in de Achterhoek.

– Bluetooth-functie

– Wil je het geluid van je plaat naar een Bluetooth-speaker sturen, dan heb je een model nodig dat kan zenden.

– Wil je muziek vanaf je telefoon naar de platenspeler sturen, dan heb je ontvangen nodig.

– Ingebouwde speakers

– Handig voor direct gebruik. Voor een grotere kamer of een feestje is een losse speaker vaak krachtiger.

– Aansluitingen

– Kijk of er RCA of AUX aanwezig is voor een vaste set. Een hoofdtelefoonaansluiting is prettig voor laat op de avond.

– Snelheden

– De meeste mensen hebben genoeg aan 33 en 45 toeren. Heb je oude platen, controleer dan of 78 toeren wordt ondersteund.

Bluetooth zenden en ontvangen in de praktijk

Het woord Bluetooth zegt niet alles; het gaat om de richting.

– Zenden is handig als je al een goede Bluetooth-speaker hebt. De platenspeler stuurt het geluid dan draadloos door.

– Ontvangen is handig als je de platenspeler ook wilt gebruiken met je telefoon, bijvoorbeeld om tussen twee platen door een afspeellijst aan te zetten.

Let op mogelijke vertraging. Voor gewoon luisteren is dat meestal geen probleem. Als je beeld en geluid tegelijk gebruikt, kan het soms opvallen.

Korte vragen die we vaak horen

Kan ik mijn bestaande Bluetooth-speaker gebruiken

Ja, als je platenspeler kan zenden en je speaker kan koppelen.

Werkt het ook met een Bluetooth-koptelefoon

Soms wel. Andere modellen hebben alleen een kabeluitgang. Controleer dit vooraf.

Is een kabel altijd beter

Een kabel is vaak iets stabieler. Bluetooth wordt vooral gekozen om het gemak.

Modellen vergelijken

Wie een Bluetooth-platenspeler zoekt, doet er goed aan om functies en aansluitingen te vergelijken, zeker als het apparaat ook mee moet naar een klein feest of een verenigingsavond. Een actueel overzicht van maxiaxi helpt om verschillen in prijsklassen, aansluitingen en Bluetooth-mogelijkheden snel naast elkaar te zetten.