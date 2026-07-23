BREDEVOORT — Theatergroep Smeedwerk speelt koningsdrama op historische buitenlocaties

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Theatergroep Smeedwerk brengt deze zomer de nieuwe locatietheatervoorstelling IK, EEN HELD naar bijzondere historische locaties in de . De voorstelling is op 6, 7 en 8 augustus te zien in het Vestingpark in en op 13, 14 en 15 augustus bij in Megchelen. Daarna volgt een speelreeks bij in De Steeg.

IK, EEN HELD is het tweede deel van een drieluik over de Nederlandse koningen. Na IK, ALLEEN staat dit keer koning Willem II centraal. Het verhaal speelt zich af in 1849, wanneer Europa in de ban is van revoluties en de koning onder grote politieke en persoonlijke druk staat. Zijn huwelijk, de relatie met zijn zoon en de invoering van de nieuwe Grondwet vormen de achtergrond van het koningsdrama.

Regisseur Pieter van Dijk laat opnieuw de mens achter het koningschap zien. De voorstelling wordt gespeeld op historische buitenlocaties die onderdeel uitmaken van het decor. Daarnaast werken jonge amateurspelers tussen de 16 en 25 jaar mee aan de productie.

De voorstellingen beginnen om 20.30 uur.

Meer informatie en kaarten zijn verkrijgbaar via Theatergroep Smeedwerk.

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