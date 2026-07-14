BORCULO — Voormalig topscheidsrechter Rob Dieperink op 38-jarige leeftijd overleden

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Voormalig betaald voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is op 38-jarige leeftijd overleden. Dat heeft voor veel verdriet gezorgd binnen de Nederlandse voetbalwereld. Dieperink was jarenlang actief in het betaald voetbal als scheidsrechter en videoscheidsrechter (VAR) en stond bekend als een betrokken en gewaardeerde official.

De Achterhoeker uit begon al op jonge leeftijd met fluiten en werkte zich op naar het betaald voetbal. Naast zijn wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie was hij ook regelmatig actief als VAR in de Eredivisie. Ook bij jeugdtoernooien, waaronder het Internationaal in , was hij jarenlang een vertrouwd gezicht.

Collega’s, voetbalverenigingen en organisaties reageren geschokt op zijn overlijden. Zij omschrijven Dieperink als een integere, vriendelijke en bevlogen persoonlijkheid, die zowel binnen als buiten het veld veel respect genoot.

Volgens mensen uit zijn omgeving maakte Dieperink de afgelopen maanden een moeilijke periode door. Nadere details over de omstandigheden van zijn overlijden zijn niet bekendgemaakt.

Met het overlijden van Rob Dieperink verliest de en de Nederlandse voetbalwereld een ervaren scheidsrechter en een geliefd mens. Velen leven mee met zijn familie, vrienden en iedereen die hem heeft gekend.

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