Weer Achterhoek: Licht bewolkt met maximaal 25 graden

Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek licht bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 9 tot 25 graden.

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Het wordt vandaag in en de licht bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 9 tot 25 graden.

Ochtend

Rond 08:00 uur is het ongeveer 11 graden en zonnig. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 3 km/u.

Middag

Rond 14:00 uur is het ongeveer 24 graden en licht bewolkt. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 7 km/u.

Avond

Rond 20:00 uur is het ongeveer 24 graden en zonnig. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 14 km/u.

Temperatuur, neerslag en wind

De minimumtemperatuur ligt rond 9 graden en de maximumtemperatuur rond 25 graden. Er kan ongeveer 0,0 millimeter neerslag vallen. De wind bereikt naar verwachting maximaal 18 km/u, met windstoten tot ongeveer 32 km/u.

De zon komt op rond 06:11 uur en gaat onder rond 21:06 uur.

Weergegevens: Open-Meteo. Een verwachting kan gedurende de dag veranderen.

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