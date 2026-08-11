Weer Achterhoek: Licht bewolkt met maximaal 25 graden
Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek licht bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 9 tot 25 graden.
Het wordt vandaag in Groenlo en de Achterhoek licht bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van ongeveer 9 tot 25 graden.
Ochtend
Rond 08:00 uur is het ongeveer 11 graden en zonnig. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 3 km/u.
Middag
Rond 14:00 uur is het ongeveer 24 graden en licht bewolkt. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 7 km/u.
Avond
Rond 20:00 uur is het ongeveer 24 graden en zonnig. De neerslagkans is dan circa 0 procent en de wind ongeveer 14 km/u.
Temperatuur, neerslag en wind
De minimumtemperatuur ligt rond 9 graden en de maximumtemperatuur rond 25 graden. Er kan ongeveer 0,0 millimeter neerslag vallen. De wind bereikt naar verwachting maximaal 18 km/u, met windstoten tot ongeveer 32 km/u.
De zon komt op rond 06:11 uur en gaat onder rond 21:06 uur.
Weergegevens: Open-Meteo. Een verwachting kan gedurende de dag veranderen.