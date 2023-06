Johannes Ehning veegt met iedereen vloer aan op Outdoor Gelderland

VRAGENDER – De grote man op Outdoor Gelderland heeft de naam Johannes Ehning. Ook al kwamen er meerdere olympische kampioenen aan de start op het internationaal springconcours, in de hoogste parcoursen kwam er niet één voorbij de Duitser uit het nabijgelegen Stadtlohn. Ehning (41) sloot af met een spectaculaire zege in de 1.55m Grote Prijs van de Provincie Gelderland, zijn derde overwinning dit weekend, goed voor 21.000 euro aan prijzengeld in totaal.

Outdoor Gelderland kreeg een editie om van te dromen. Heel veel paardenliefhebbers wisten de weg naar Paardensportcentrum Lichtenvoorde te vinden en de ruiters waren zeer enthousiast over het concours. “We vonden het een groot cadeau om al die grote namen in de ring te zien”, vertelt Mariska van Groningen, samen met de familie Morssinkhof organisator van het evenement dat al sinds 2005 bestaat.

Johannes Ehning kon zich ook geen betere editie wensen. In de Grote Prijs, tevens kwalificatie voor de Olympische Spelen, was hij één van de twaalf barragekandidaten. Dat hij met de tienjarige Classic Donna (Mylord Carthago) had hij zelf ook niet direct verwacht. “Ik reed zelfs een galopsprong extra richting de dubbelsprong, maar had krappere wendingen dan de rest”, vertelt hij. “Het is ook niet het snelste paard van nature, ze is wel heel goed te rijden.”

Knap tweede werd de Italiaan Giampiero Garafalo met de KWPN-hengst Gasphar (Berlin), die in het voordeel was met zijn reusachtige galopsprongen en slechts 0.07 seconde langzamer finishte. De Duitse Janne Friederike Meyer liet haar fokproduct Cornela (Cornet Obolensky) op dit niveau debuteren en finishte met het mes tussen de tanden als derde. Pas op de vijfde en zesde plaats finishten Nederlanders: Megan Laseur op de negenjarige I Am (Etoulon VDL) en Jeroen Dubbeldam met de tienjarige KWPN-hengst Investment (Kannan).

Vechtlust

“De Duitsers rijden tenminste alsof erop geschoten wordt”, typeerde parcoursbouwer Louis Konickx de vechtlust van de oosterburen. “ De andere kant van het verhaal is dat de paarden van Megan en Jeroen nog maar zeer weinig ervaring hebben op dit hoge niveau en in de opbouw zijn voor nog heel veel mooie dingen.

“Ik kon tot voor kort ook nog niet alle risico’s met mijn merrie nemen”, vertelt Johannes Ehning. “Dan riskeerden we een balk. De laatste tijd wisten we ons al wel in Grote Prijzen vooraan te plaatsen en vandaag voelde ik dat we er echt voor konden gaan. Ik rijd haar nu ruim een half jaar en leer haar steeds beter kennen. Je moet haar niet te veel springen in de warming-up, daar wordt ze nerveus van en dan krijgt ze te veel ‘fire’. Voor de barrage heb ik ook maar drie hindernissen gesprongen.”

Nog een blijvertje

Van C-Jay, het paard waarmee Ehning op de andere dagen won, wisten we al dat hij niet verkocht wordt door zijn eigenaresse Judith Gönkel van Nybor Pferde maar sindskort is Classic Donna ook een blijvertje. “Toen we in maart tweede werden in de viersterren Grote Prijs in Braunschweig was er zoveel vraag naar haar dat Judith besloot om haar van de fokker te kopen. Ja, Judith is heel speciaal voor me. We zijn heel goede vrienden. Ik heb wel 25 paarden van haar in training, ze hielp me ook bij het kopen van mijn eigen accommodatie. Zonder haar was het allemaal veel moeilijker geweest. Jammer dat ze er dit weekend niet bij was. Ze was op vakantie, ik heb tussendoor haar kalfjes en kat nog gevoerd”, lacht Johannes Ehning.

Een gelukkig man was vandaag ook Teus van den Brink uit Nijkerkerveen. Hij had maar liefst drie paarden in de 1.55m Grote Prijs meelopen. De negenjarige Joy of Spring R (Andiamo) kwam met één foutje onder zoon Dennis van den Brink de ring uit, de andere twee sprongen dubbel foutloos. De negenjarige I Am debuteerde met een vijfde prijs onder Megan Laseur, de elfjarige Ogano Sitte werd negende met Willem Greve. Van Jeroen Dubbeldam kan gezegd worden dat hij zijn olympische droom in Parijs met Investment nog wat verder aangewakkerd heeft.

Er was nog wel een Nederlandse zege op de slotdag, die van Kim Emmen op Kandiama DMH (Andiamo Z) in de 1.40m René Viscaal in Memoriam Prijs. De Stoeterij Sterrehof Trofee op 1.30m niveau werd gewonnen door Luke Hill met Louay Fortuna (Cohinoor VDL).

