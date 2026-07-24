AMERSFOORT — Aantal vrouwen in jachtopleiding verdrievoudigd sinds 2004

De jacht is allang niet meer uitsluitend een mannenwereld. Steeds meer vrouwen kiezen voor de jachtopleiding en daarmee voor een actieve rol in natuurbeheer, wildbeheer en het buitenleven. Sinds 2004 is het aantal vrouwelijke deelnemers meer dan verdrievoudigd. ...

Het aantal vrouwen in de jachtopleiding is sinds 2004 verdrievoudigd en maakt nu bijna 15 procent van de cursisten uit.

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Het aantal vrouwen dat een jachtopleiding volgt, is sinds 2004 meer dan drie keer zo groot geworden. Uit cijfers van Stichting Jachtopleidingen Nederland blijkt dat het aantal vrouwelijke cursisten steeg van 54 in het seizoen 2004/2005 naar 170 in 2025/2026. Daarmee is hun aandeel gegroeid van 7,4 procent naar bijna 15 procent van alle deelnemers.

De jachtopleiding blijft populair en trekt jaarlijks meer dan duizend deelnemers. Ook onder jongeren is de belangstelling groot. De Koninklijke Jagersvereniging ziet de toename van vrouwelijke cursisten als een teken van een veranderende kijk op jacht en natuurbeheer. Volgens directeur Laurens Hoedemaker gaat het bij jacht niet alleen om het gebruik van een geweer, maar vooral om kennis van natuur, veiligheid en duurzaam wildbeheer.

De groei van het aantal vrouwen in de opleiding past bij een bredere trend waarbij jacht steeds meer wordt gezien als een manier om actief bij te dragen aan het beheer van wilde dieren en het behoud van gezonde populaties. Hoedemaker benadrukt dat meer diversiteit in de jacht zorgt voor nieuwe perspectieven en een betere afspiegeling van de samenleving.

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