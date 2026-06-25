ACHTERHOEK — Vrijdag en zaterdag code oranje voor heel Nederland vanwege extreme hitte

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Het KNMI breidt de waarschuwing voor extreme hitte uit. Vrijdag en zaterdag geldt ook in het noorden van Nederland code oranje, waardoor heel het land te maken krijgt met de hoogste waarschuwing voor hitte.

Vrijdag en zaterdag worden temperaturen verwacht van 33 tot 36 graden in het noorden en westen. Landinwaarts stijgt het kwik naar 36 tot 39 graden, waarbij lokaal zelfs 40 graden mogelijk is. In de kustgebieden zorgt een wind van zee later op de dag voor enige verkoeling.

Door de combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Vooral ouderen, jonge kinderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen extra risico, maar ook gezonde mensen kunnen bij inspanning last krijgen van uitdroging of oververhitting. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM blijft daarom van kracht.

Ook tijdens de nachten blijft het warm. In het midden en zuiden wordt een tropennacht verwacht, waarbij de temperatuur niet onder de 20 tot 23 graden daalt. In stedelijke gebieden kan het zelfs 23 tot 25 graden blijven.

Actuele waarschuwingen zijn te vinden op KNMI.nl.

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