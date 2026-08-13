WINTERSWIJK — Winterswijkse klimaatexcursie belicht veranderingen op melkveebedrijf Het Mentink

Op 15 augustus organiseert Liefde voor het Klimaat een fietstocht naar melkveebedrijf Het Mentink in Winterswijk, waar veranderingen door stikstofbeleid worden…

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Op zaterdag 15 augustus organiseert de beweging Liefde voor het Klimaat een fietstocht van ongeveer vijftien kilometer vanuit naar landgoed Het Mentink. Tijdens deze excursie staat het melkveebedrijf van boer Rob Boeijink centraal, waar veranderingen in de bedrijfsvoering worden toegelicht in reactie op de stikstofproblematiek.

De deelnemers vertrekken om 10.15 uur vanaf station en fietsen langs de Boven Slinge richting het natuurgebied Korenburgerveen, nabij landgoed Het Mentink. Dit landgoed bestaat uit bos, akkers, heide en houtwallen en herbergt verschillende boerderijen, waaronder die van Boeijink.

Boer Boeijink heeft zijn bedrijfsvoering aangepast met behulp van een vierjarige subsidieregeling van de overheid. Tijdens de excursie vertelt hij over de keuzes die hij heeft gemaakt, de gevolgen voor zijn bedrijf en de aanpassingen die hij in het eerste jaar heeft doorgevoerd. Deelnemers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en kunnen een kort bezoek brengen aan de koeien op het bedrijf.

Na het bezoek aan de boerderij is er een lunchpauze bij Gastgalerij Ankomm’n, waar gerechten worden bereid met biologische en seizoensgebonden ingrediënten uit de eigen moestuin of van lokale boeren. Deelnemers kunnen zelf een lunch meenemen of iets bestellen bij Ankomm’n. Tijdens en na de lunch is er ruimte om na te praten over de excursie.

Rond 14.15 uur wordt de terugtocht naar station Winterswijk gemaakt. Het is ook mogelijk om alleen aan de rondleiding op het melkveebedrijf deel te nemen zonder mee te fietsen.

Vanwege een maximum aantal deelnemers is vooraf aanmelden verplicht via liefdevoorhetklimaat@gmail.com.

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