ACHTERHOEK — Wiesneus-prijzen uitgereikt aan Achterhoekse basisschoolkinderen

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Het ‘Wiesneusjaar’ werd afgelopen week feestelijk afgesloten met de prijsuitreiking voor de winnaars van de puzzels en opdrachten uit het Wiesneus-blad. Matthijs Röttger, een leerling van groep 5 van basisschool ’t Prisma in , en Tim Hakvoort, die in groep 6 van de St. Bernardusschool in Keijenborg zit, ontvingen een avontuurlijke prijs die perfect aansluit bij het thema van Wiesneus: ‘Op avontuur!’. Beide kinderen kregen kaartjes voor het Klimbos in .

Ook de klasgenootjes van Matthijs en Tim werden in het zonnetje gezet. Dankzij het waren er 100 toegangskaarten beschikbaar gesteld voor een bezoek aan het museum. De prijzen werden uitgereikt op de scholen door Hans Berende, directeur van , en Wim Hofacker, directeur van het .

De Wiesneus-lessen, die sinds 2018 worden aangeboden aan kinderen uit groep 5 en 6 van Achterhoekse basisscholen, zijn een groot succes. Dit jaar namen meer dan 2500 kinderen deel aan de lessen, waarin ze kennismaakten met het Achterhoeks en andere Nedersaksische streektalen. De lessen worden grotendeels verzorgd door lokale bibliotheken en hun leesconsulenten. De leerlingen leerden niet alleen een beetje plat praoten, maar genoten ook van een pubquiz, streektaalliedjes en verhalen.

Het enthousiasme voor de streektaalles is groot, zowel bij kinderen als ouders. Uit onderzoek blijkt dat meertaligheid bijdraagt aan de taalvaardigheid en algemene taalontwikkeling. Vanwege het succes van het concept zijn er sinds 2023 ook Veluwse Wiesneus-lessen geïntroduceerd. Het (ECAL) speelt een belangrijke rol in het stimuleren en promoten van het in , waaronder het Achterhoeks en Veluws.

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