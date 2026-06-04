Wissinktoernooi vormt opmaat naar Marveldtoernooi op sportpark Den Elshof

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— Een week voordat het 36e van start gaat, staat sportpark Den Elshof op zaterdag 6 en zondag 7 juni eerst in het teken van het 9e Wissinktoernooi. Het jeugdtoernooi is sinds 2016 een vaste waarde op de Grolse voetbalagenda en geldt als een mooie opwarmer voor het internationale toernooi dat een week later wordt gespeeld.

Op zaterdag strijden zeven O13-teams om de wisselbeker. Naast s.v. Grol O13-1 nemen ZZC’20 uit , Bon Boys uit Haaksbergen, SV Spero uit Elst, DVOV uit Rozendaal, OVC’85 uit Oosterbeek en Berghem Sport deel. Bij die laatste vereniging staat Grollenaar Lars de Vries, voormalig speler en trainer van de Grol-jeugd, voor de groep. De eerste wedstrijden beginnen om 10.00 uur. Rond 15.00 uur wordt duidelijk wie titelverdediger SDC’12 uit Denekamp opvolgt.

Op zondag wordt geen O11-toernooi gehouden. In plaats daarvan spelen de O12- en O13-teams van Grol een onderling mixtoernooi. Acht teams sluiten daarmee gezamenlijk het seizoen 2025-2026 af. Ook deze wedstrijden starten om 10.00 uur. De prijsuitreiking staat rond 15.30 uur gepland.

Toernooivoorzitter Han Hilderink noemt het Wissinktoernooi meer dan alleen een voorbereiding op het . “Het draait om plezier, sportiviteit en samen genieten van voetbal. Na afloop krijgt iedere deelnemer een ambachtelijke chocolademedaille van Bakkerij & Restaurant Wissink, dat het toernooi al sinds de eerste editie ondersteunt. Het is prachtig om te zien hoeveel waardering de spelers daarvoor hebben.”

Het Wissinktoernooi trekt jaarlijks veel belangstelling uit de regio en vormt opnieuw een sportief voorproefje op het Marveldtoernooi dat een week later in wordt gehouden.

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