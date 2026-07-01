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GROENLO — Zomerconcert op de Markt brengt muziekverenigingen samen

1 juli 2026 286
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Foto: PR
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Muziekvereniging Groenlo verzorgt op zondag 5 juli een zomerconcert op de Markt in Groenlo. Vanaf 14.00 uur verzorgen verschillende onderdelen van de vereniging een gevarieerd muzikaal programma onder het motto ‘Muziek verbindt!’.

Tijdens het concert treden achtereenvolgens de Muziekfabriek, het Vestingstadorkest, Snuffle en de Shuffle Percussion Group op. Bezoekers kunnen genieten van een middag met uiteenlopende muziekstijlen op de Markt, midden in het historische centrum van Groenlo.

Met het zomerconcert wil Muziekvereniging Groenlo jong en oud laten kennismaken met de verschillende orkesten en muziekgroepen binnen de vereniging. De toegang is gratis.

Meer informatie is te vinden op https://muziekvereniginggroenlo.nl.

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