LICHTENVOORDE — Maquettepresentatie Bloemencorso brengt voorproefje van corsospektakel naar Den Diek

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houdt op zaterdag 4 en zondag 5 juli de jaarlijkse maquettepresentatie in Den Diek. Bezoekers krijgen daar een eerste indruk van de corsowagens die op zondag 13 september door de straten van trekken.

De presentatie van de maquettes is al jarenlang een vaste traditie. Dit jaar zijn zowel handgemaakte als 3D-geprinte ontwerpen te zien. Volgens voorzitter Thijs Kroezen laten de maquettes zien hoe traditie en vernieuwing binnen het corso hand in hand gaan. Ook de onlangs in gebruik genomen corsohallen aan de Corsolaan passen volgens hem in die ontwikkeling.

Nieuw tijdens de maquettepresentatie is een optreden van percussiegroep Amizade. De groep verzorgt zaterdagmiddag een optreden in het Corsocafé met Braziliaanse ritmes onder leiding van Dudu Capoeira. Aansluitend wordt de optochtvolgorde voor het corso bekendgemaakt, een traditioneel moment waar wagenbouwers en bezoekers ieder jaar naar uitkijken.

Daarnaast is een fototentoonstelling ingericht met de tien winnende corsofoto’s van vorig jaar. Bezoekers van de kunnen bovendien gratis gebruikmaken van een pendeldienst tussen de Markt en Den Diek. Voor kinderen zijn er onder meer een speurtocht en een ontmoeting met mascotte Dahleo.

Meer informatie over het programma en het corso is te vinden op Bloemencorso Lichtenvoorde.

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