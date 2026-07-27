BREDEVOORT — Theatergroep Smeedwerk zoekt vrijwilligers voor openluchtvoorstelling

238 keer bekeken

Theatergroep Smeedwerk is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij de opbouw van de locatietheatervoorstelling IK, EEN HELD. De extra hulp is vooral welkom op 10, 17 en 24 augustus, wanneer decor en tribunes worden opgebouwd op drie historische speellocaties in .

Vrijwilligers helpen mee met het verplaatsen en opbouwen van het decor en de tribunes in het Vestingpark in , bij in Megchelen en op Landgoed Middachten in De Steeg. Volgens de organisatie werken cast, techniek, productie en vrijwilligers tijdens de opbouw nauw samen om de locaties om te vormen tot sfeervolle openluchttheaters.

Na de opbouw volgt de voorstelling IK, EEN HELD, het tweede deel van de koningstrilogie van Theatergroep Smeedwerk. De productie vertelt het verhaal van de mens achter koning Willem II en wordt deze zomer negen keer opgevoerd op de drie historische locaties.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden als vrijwilliger via productie@smeedwerk.nl. Als dank ontvangen vrijwilligers een vrijkaart voor een voorstelling.

Speeldata

6, 7 en 8 augustus – Vestingpark

13, 14 en 15 augustus – , Megchelen

20, 21 en 22 augustus – , De Steeg

Alle voorstellingen beginnen om 20.30 uur.

Meer informatie over de voorstelling en kaartverkoop is te vinden op https://www.smeedwerk.nl/kaartverkoop en meer informatie over Theatergroep Smeedwerk via https://www.smeedwerk.nl.

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

