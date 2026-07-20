LICHTENVOORDE — Zwarte Cross 2026 trekt volle festivalweide met sterke sfeer

208 keer bekeken

De 28e editie van de zit erop. De organisatie spreekt van een succesvolle editie met een grote bezoekersopkomst en een uitstekende sfeer. De dagkaarten voor vrijdag, zaterdag en zondag waren volledig uitverkocht, terwijl ook de camping met een bezettingsgraad van 98 procent vrijwel vol was.

Het thema van deze editie was ’t Geet Hier Spoken!. Een van de meest besproken onderdelen was de megastunt waarbij stuntmannen Jim ‘Jimbo’ van Nes en Laurent Arrabito over de Megatent werden gekatapulteerd. Hoewel beide sprongen technisch volgens de organisatie goed verliepen, raakten beide stuntmannen geblesseerd. Van Nes liep een lichte hersenschudding op en Arrabito een enkelblessure, waarna de stunt werd stopgezet.

Op het festivalterrein was de afgelopen dagen een uitgebreid programma met muziek, theater, motorcross en bijzondere activiteiten. Indruk maakte onder meer de oecumenische kerkdienst, waarin schrijfster Lale Gül sprak over oorlog en vrijheid. Daarnaast traden artiesten op als Within Temptation, Suzan & Freek, de Bankzitters, Victor Mids en Arjan Ederveen.

Ook de motorcross stond weer centraal. Tijdens de finale van de Open wist Glenn Coldenhoff de hoogste klasse (500cc) op zijn naam te schrijven. Verder verzorgden ongeveer 350 Achterhoekse scholieren samen met dirigent Guido Dieteren, Hendrik Jan Lovink en Hendrik Jan Bökkers de muzikale productie Crosso Symphonica op het hoofdpodium.

De organisatie kijkt inmiddels vooruit naar de volgende editie. De Zwarte Cross 2027 wordt gehouden van 15 tot en met 18 juli 2027. De kaartverkoop start traditiegetrouw in november.

Meer informatie en de volledige uitslagen zijn te vinden op https://www.zwartecross.nl.

📅 Heb je een evenement? Stuur je evenement gratis in en bereik lezers in de regio.

Gratis insturen

