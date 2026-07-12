BREDEVOORT — Nieuwe tijdlijn en wandelroute laten geschiedenis van Bredevoort herleven

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Bezoekers van kunnen vanaf nu op een nieuwe manier kennismaken met de rijke geschiedenis van het vestingstadje. In het VVV-kantoor aan de Markt is afgelopen week de ‘Tijdlijn’ in gebruik genomen. In de voormalige bankkluis worden de belangrijkste historische gebeurtenissen van overzichtelijk gepresenteerd.

De nieuwe attractie vormt een aanvulling op de wandelroute ‘Bredevoort Belegerd’, die op 4 juni officieel werd geopend door Stapelkamp. De route voert wandelaars langs vijf cortenstalen sculpturen die verspreid door het stadje staan. Bij het VVV-kantoor en de sculpturen kunnen bezoekers een QR-code scannen om de gratis wandeling te volgen.

Met de combinatie van de Tijdlijn en de wandelroute wil VVV Bredevoort inwoners en toeristen de bewogen geschiedenis van het vestingstadje op een toegankelijke manier laten beleven.

Wie meer achtergrondinformatie wil, kan deelnemen aan een rondleiding met een stadsgids. Deze worden wekelijks georganiseerd en zijn vooraf te reserveren via de VVV.

Meer informatie is te vinden bij VVV Bredevoort.

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