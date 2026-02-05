Ernstig ongeval met drie voertuigen: twee doden op Borculoseweg

246 keer bekeken

GROENLO – Bij een ernstig verkeersongeval op de Borculoseweg bij Groenlo zijn donderdagmiddag twee mensen om het leven gekomen. Het gaat om een 82-jarige man en een 87-jarige vrouw uit Borculo. Dat bevestigt de politie.

Het ongeval gebeurde donderdag rond 16.00 uur op de Borculoseweg in Groenlo. Drie voertuigen waren bij het ongeluk betrokken. De overleden man was de bestuurder van één van de auto’s; de vrouw zat bij hem in het voertuig. Twee andere bestuurders zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De politie doet onderzoek en heeft de weg langere tijd afgesloten.

