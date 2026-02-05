Wandelroute voor twee door het buitengebied van Neede

153 keer bekeken

NEEDE – Wie rond Valentijnsdag samen naar buiten wil, kan in het buitengebied van Neede terecht voor een speciaal samengestelde wandelroute voor twee personen. De route is 7,5 kilometer lang en voert door het afwisselende landschap rondom het dorp.

De wandeling is ontwikkeld door vrijwilligers van VVV Neede en loopt door rustige wegen en natuurgebieden. Onderweg is er gelegenheid om te pauzeren bij een horecapunt voor koffie met iets lekkers. De route combineert beweging met tijd om samen te wandelen en het landschap te ervaren.

Naast deze route biedt VVV Neede ook andere wandel- en fietstochten aan, waaronder Hap Stap- en Hap Trap-routes. Deze tochten zijn langer en richten zich op het combineren van natuur met tussenstops bij lokale horecagelegenheden. Ze worden het hele jaar door gebruikt door zowel inwoners als bezoekers van Neede.

De wandelroutes en bijbehorende informatie zijn verkrijgbaar via de VVV in Neede. Ze worden niet alleen rond Valentijnsdag gebruikt, maar ook als recreatieve activiteit in andere seizoenen.

