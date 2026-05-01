BORCULO — Hemelvaartsdag Fietstocht vanaf IJsboerderij ’t Dommerholt

IJsboerderij ’t Dommerholt houdt op , donderdag 14 mei, opnieuw een fietstocht door de . Deelnemers kunnen kiezen uit een route van ongeveer 42 kilometer of een langere tocht van circa 60 kilometer.

De tocht voert door de omgeving van , Barchem, en . Onderweg is er een koffiestop bij Ehzerwold in . Volwassenen krijgen koffie of thee met krentenwegge; voor kinderen is er ranja met krentenwegge. Na terugkomst staat er voor de deelnemers een ijsje klaar.

Starten kan tussen 9.30 en 11.30 uur bij IJsboerderij ’t Dommerholt aan de Hambroekweg 6 in . Deelname kost 8,50 euro per persoon. Opgave is niet nodig.

Meer informatie: IJsboerderij ’t Dommerholt

