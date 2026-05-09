FietsBingo, Aanhaakfietsdagen en Tour de Bronckhorst van start

207 keer bekeken

Fietsliefhebbers kunnen deze lente weer volop op pad in Gemeente . Tijdens de Nationale Doortrapdagen organiseert de gemeente verschillende activiteiten, waaronder de FietsBingo, Aanhaakfietsdagen en de Tour de .

Met de FietsBingo wil de gemeente inwoners stimuleren om op een leuke manier meer te fietsen. Deelnemers kunnen de speciale Doortraproute volgen of zelf een route uitstippelen langs deelnemende locaties. Onderweg zijn stempels, kleine traktaties en kortingen te verzamelen. Met acht stempels is al sprake van bingo. De actie loopt tot en met 30 augustus. Bingokaarten zijn vanaf 18 mei verkrijgbaar bij het gemeentehuis in Hengelo.

Ook de Aanhaakfietsdagen keren terug. Daarbij fietsen deelnemers in kleine groepen een ontspannen route van ongeveer twintig kilometer. De ritten zijn bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar, zowel met een gewone fiets als e-bike. Onderweg is er tijd voor koffie en ontmoeting.

Daarnaast staat op 31 mei de Tour de Bronckhorst op het programma. Samen met lokale tourclubs organiseert de gemeente een toertocht voor wielrenners. Er zijn meerdere lussen met verschillende afstanden en snelheden, zodat zowel ervaren als beginnende fietsers kunnen deelnemen.

Meer informatie en aanmelden kan via Gemeente Bronckhorst – Doortrapdagen.

💡 Wist je dat Wist je dat Gemeente Bronckhorst bekendstaat als één van de grootste plattelandsgemeenten van Nederland en populair is bij recreatieve fietsers vanwege het afwisselende landschap?

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Tekst: Streekgids.nl / Marcel Houwer

Foto: Gemeente Bronckhorst

Bron: https://www.bronckhorst.nl

