ZELHEM — Farm & Foodfestival verwacht duizenden bezoekers

Het Farm & Foodfestival vindt op donderdag 14 en zaterdag 16 mei plaats in Zelhem en trekt naar verwachting opnieuw duizenden bezoekers naar de Achterhoekⓘ . Het evenement, dat de afgelopen jaren snel is gegroeid, combineert boerderijbeleving, eten en muziek op één terrein.

Bezoekers kunnen zich vrij over het festivalterrein bewegen, waar onder meer dieren, foodstands, kidsparken en muziekpodia te vinden zijn. Overdag ligt de nadruk op proeven, ontdekken en activiteiten op de boerderij. In de avond verschuift het programma naar live muziek en entertainment.

Op het programma staan onder andere kookdemonstraties van chefs zoals Ralph de Kokⓘ en René Pluijmⓘ . Daarnaast zijn er themagebieden ingericht, zoals een barbecuezone en een proefruimte met aandacht voor lokale producten. Ook worden er rondleidingen op de boerderij georganiseerd.

Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten en dieren aanwezig. Volwassen bezoekers kunnen terecht bij foodconcepten, drankstands en optredens. In de avonduren staan onder meer de Cabrioband XXL en Qmusic 4 Uur Foutⓘ op het programma.

Volgens de organisatie richt het festival zich op een breed publiek, van gezinnen tot vriendengroepen en foodliefhebbers.

