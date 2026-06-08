GROENLO — 20 jaar Scherpinbeeld: het digitale geheugen van Groenlo

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Sommige geschiedenis ligt niet in een archiefkast, maar achter een beeldscherm. Al twintig jaar verzamelt Scherpinbeeld foto’s, films en herinneringen van . Wat begon als een digitaal fotoarchief groeide uit tot een plek waar dagelijks nieuwe verhalen boven water komen. Onder oude klassenfoto’s worden namen aangevuld, verdwenen winkels krijgen weer een gezicht en vergeten gebeurtenissen komen opnieuw tot leven.

Bijzonder is dat Scherpinbeeld bewust kiest voor één foto per dag. Niet om bezoekers zo veel mogelijk beelden te tonen, maar juist om alle aandacht naar dat ene moment uit het verleden te laten gaan. Daardoor ontstaan onder foto’s vaak gesprekken waarin inwoners samen stukjes geschiedenis reconstrueren.

In het nieuwe Zondagsverhaal duiken we in twintig jaar Scherpinbeeld. Hoe groeide een eenvoudige website uit tot het digitale geheugen van ? En waarom blijken herinneringen soms nog waardevoller dan de foto’s zelf?

📅 Lees het complete Zondagsverhaal komende zondag 14 juni op Streekgids.nl, exclusief voor abonnees van Zondagsverhalen.

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