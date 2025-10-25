Bibliotheek Neede opent Maaklab voor nieuwsgierige makers

NEEDE – De Bibliotheek Neede opent een nieuwe creatieve plek: het Maaklab. Tijdens de open inloopmomenten kunnen bezoekers van alle leeftijden experimenteren met moderne technologie, van 3D-printen tot VR-brillen.

In het Maaklab staan verschillende apparaten klaar, zoals een 3D-printer, snijplotter, borduurmachine, heatpress, green screen en zelfs een programmeerbare Duplo-trein. Er is altijd een medewerker aanwezig om te helpen en uitleg te geven. “Iedereen kan hier iets ontdekken of creëren, of je nu beginner bent of al ervaring hebt,” vertelt een medewerker van de bibliotheek.

De toegang is gratis, alleen voor materialen wordt een kleine vergoeding gevraagd. De open inloop is op zaterdagen van 10.00 tot 12.00 uur en woensdagen van 16.30 tot 18.00 uur.

📅 Wanneer: elke zaterdag (10.00–12.00) & woensdag (16.30–18.00)

📍 Locatie: Bibliotheek Neede

💶 Toegang: gratis (materiaalgebruik vanaf €5, via iDEAL)

🔗 Meer info & aanmelden: www.oostachterhoek.nl/activiteiten

Wist je dat het Maaklab niet alleen bedoeld is voor kinderen? Ook volwassenen kunnen er hun ideeën uitproberen, bijvoorbeeld door een eigen ontwerp te printen of een patroon te borduren.

