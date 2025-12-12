Needse cadeaubon passeert grens van 5.000 stuks

NEEDE – De Needse cadeaubon blijkt een schot in de roos. Donderdag 11 december werd de mijlpaal van 5.000 verkochte bonnen bereikt. Met de bon kunnen inwoners en bezoekers terecht bij vrijwel alle ondernemers en winkeliers in Neede.

De 5.000ste cadeaubon werd gekocht door Raymond Hulzink van Hulzink Bouw. Hij schaft regelmatig bonnen aan voor zijn medewerkers. “Een mooie manier om de lokale ondernemers te ondersteunen én tegelijk iemand blij te maken die zelf iets kan uitzoeken,” zegt hij.

De Needse cadeaubon is al verkrijgbaar vanaf € 7,50 bij de VVV aan de Oudestraat 52c. De organisatie benadrukt dat de bon het hele jaar door populair is: ideaal voor de feestdagen, maar ook geschikt als spontaan cadeautje of als blijk van waardering.

De bon is in te leveren bij bijna alle Needse ondernemers, waardoor de opbrengst rechtstreeks ten goede komt aan de lokale middenstand.

