Nieuwe stichting neemt sporthal Den Elshof over
GROENLO – De toekomst van sporthal Den Elshof is veiliggesteld. Dinsdag tekenden de nieuw opgerichte Stichting Den Elshof en wethouder Gerjan Teselink de huur- en exploitatieovereenkomst. Daarmee komt een einde aan jarenlange onzekerheid.
Oorspronkelijk zou de hal verdwijnen ten gunste van een nieuwe sporthal bij Marianum, maar binnensportverenigingen pleitten voor behoud van Den Elshof vanwege de sociale samenhang op het sportcomplex. De gemeenteraad besloot vorig jaar beide opties te combineren: een nieuwe hal bij Marianum én een duurzame verbouwing van Den Elshof.
De exploitatie wordt vanaf nu gedragen door de binnensportclubs zelf. Voorzitter Frans Stortelder benadrukt de inzet van de verenigingen: “We hebben veel overlegd, plannen gemaakt en steun gevonden bij de gemeente. Nu kunnen we eindelijk vooruitkijken naar een sporthal die voldoet aan alle eisen.”
De vernieuwde hal wordt gebruikt door volleybal-, handbal-, badminton- en tafeltennisverenigingen. Ook kinderopvang Pindakaas en de Ludgerusschool maken gebruik van de faciliteiten. Naar verwachting is de verbouwing eind dit jaar afgerond, zodat de kersttoernooien weer in Den Elshof kunnen plaatsvinden.
📍 Locatie: Sporthal Den Elshof, Groenlo
🏐 Gebruikers: volleybal, handbal, badminton, tafeltennis, zaalvoetbal, kinderopvang, school
🔗 Meer info: Gemeente Oost Gelre / Stichting Den Elshof
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- BommelWereld opent poorten: kasteel verwelkomt vrijdag eerste bezoekers 31
- VIV Open Bedrijvendagen Varsseveld: zes dagen innovatie en ontmoeting 5
- Creatieve herfstworkshop bij Kringloop Aktief in Groenlo 4
- Open Bedrijvendag Oost Gelre 2025 opent deuren in Groenlo 3
- De Oude Calixtus: hartslag van Grolle, door de eeuwen heen 3
- Groenlo loopt massaal mee met 37e Kanonsloop 2
Trending deze week
- BommelWereld opent poorten: kasteel verwelkomt vrijdag eerste bezoekers 31
- Groenlo loopt massaal mee met 37e Kanonsloop 2
- De Oude Calixtus: hartslag van Grolle, door de eeuwen heen 3
- Nieuwe stichting neemt sporthal Den Elshof over 1
- Pianotalent Roman Fediurko speelt Beethoven en Rachmaninov in Koppelkerk 1
- Creatieve herfstworkshop bij Kringloop Aktief in Groenlo 4