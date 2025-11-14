Pactum opent nieuwe jeugdzorglocatie Bernadettebos in Neede

39 keer bekeken

NEEDE – Jeugdzorgorganisatie Pactum heeft dinsdag 11 november officieel het Bernadettebos geopend, een nieuwe kleinschalige woonlocatie midden in het groen. De locatie biedt plek aan jongeren die intensieve begeleiding nodig hebben, in een rustige, huiselijke omgeving.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)

Een dag eerder mochten jongeren, ouders en voogden alvast komen kijken. Er werden spelletjes gespeeld, kamers bekeken en pizza’s gegeten. De sfeer was relaxed en warm. Een van de jongeren vertelt: “Ik heb mijn kamer zelf ingericht met meubels die ik mooi vind. Het voelt echt als mijn eigen plek.”

Het Bernadettebos werkt met kleine groepen van maximaal vijf jongeren, een vast begeleidingsteam en veel aandacht voor vertrouwen en structuur. De eerste jongeren uit Lochem wonen er sinds juli al; twee van de vier groepen zijn volledig opgeknapt en in gebruik, de laatste twee nu klaar voor ontvangst.

Tijdens de feestelijke opening werden bezoekers rondgeleid door operationeel manager Melvin te Booij, die zichtbaar trots was: “Het Bernadettebos laat zien hoe kleinschaligheid, nabijheid en professionaliteit samenkomen. Dit is hoe jeugdzorg ook kan zijn: menselijk en warm.”

Medewerkers benadrukken de rust van de omgeving en de korte lijnen in huis: de woonkamers liggen dicht bij de slaapkamers, waardoor begeleiding letterlijk dichtbij is.

Met de opening van deze locatie wil Pactum jongeren een veilige plek bieden waar zij kunnen groeien richting een stabielere toekomst.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)