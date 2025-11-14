Pactum opent nieuwe jeugdzorglocatie Bernadettebos in Neede
NEEDE – Jeugdzorgorganisatie Pactum heeft dinsdag 11 november officieel het Bernadettebos geopend, een nieuwe kleinschalige woonlocatie midden in het groen. De locatie biedt plek aan jongeren die intensieve begeleiding nodig hebben, in een rustige, huiselijke omgeving.
Een dag eerder mochten jongeren, ouders en voogden alvast komen kijken. Er werden spelletjes gespeeld, kamers bekeken en pizza’s gegeten. De sfeer was relaxed en warm. Een van de jongeren vertelt: “Ik heb mijn kamer zelf ingericht met meubels die ik mooi vind. Het voelt echt als mijn eigen plek.”
Het Bernadettebos werkt met kleine groepen van maximaal vijf jongeren, een vast begeleidingsteam en veel aandacht voor vertrouwen en structuur. De eerste jongeren uit Lochem wonen er sinds juli al; twee van de vier groepen zijn volledig opgeknapt en in gebruik, de laatste twee nu klaar voor ontvangst.
Tijdens de feestelijke opening werden bezoekers rondgeleid door operationeel manager Melvin te Booij, die zichtbaar trots was: “Het Bernadettebos laat zien hoe kleinschaligheid, nabijheid en professionaliteit samenkomen. Dit is hoe jeugdzorg ook kan zijn: menselijk en warm.”
Medewerkers benadrukken de rust van de omgeving en de korte lijnen in huis: de woonkamers liggen dicht bij de slaapkamers, waardoor begeleiding letterlijk dichtbij is.
Met de opening van deze locatie wil Pactum jongeren een veilige plek bieden waar zij kunnen groeien richting een stabielere toekomst.
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- Danielle Ter Braak ontvangt het Gouden Veertje 2025 10
- Noamatters slapen in etalage bij Gunnewijk: ‘Noamatters pret bij Peter Bed!’ 8
- Masterclass met documentairemaker Rob Rombout in Bredevoort 3
- Herfstwandeling rond Neede: genieten van kleur en rust 2
- Nieuwe locatie Vaccinatiepunt geopend in Zutphen 2
- Racetalent Hugo van der Velden triomfeert in Assen 2
Trending deze week
- Noamatters slapen in etalage bij Gunnewijk: ‘Noamatters pret bij Peter Bed!’ 8
- Danielle Ter Braak ontvangt het Gouden Veertje 2025 10
- Pactum opent nieuwe jeugdzorglocatie Bernadettebos in Neede 1
- Brouwersgrachtconcert 2026: Amsterdamse gezelligheid aan de gracht in Groenlo 2
- Racetalent Hugo van der Velden triomfeert in Assen 2
- Nieuwe locatie Vaccinatiepunt geopend in Zutphen 2