Werk aan Boven Slinge afgerond: eerste vislift van waterschap geplaatst

MISTE/WINTERSWIJK – Waterschap Rijn en IJssel heeft het herstel van de beek Boven Slinge bij Winterswijk-Miste afgerond. Over een traject van anderhalve kilometer is de beek ondieper gemaakt en bij de stuw aan de Misterweg is een bijzondere primeur gerealiseerd: de eerste vislift in het werkgebied van het waterschap.

De werkzaamheden vonden de afgelopen zes maanden plaats tussen de Vreehorstweg en de stuw bij de Misterweg. Door zand en grind toe te voegen is de bodem verhoogd. Hierdoor trekt de beek minder grondwater uit de omgeving aan, blijft water langer beschikbaar voor landbouw en natuur en ontstaat meer natuurlijke stroming. Dat is gunstig voor planten en dieren die van stromend water houden.

Bij stuw Berenschotbrug in Miste is tegelijk een innovatieve vislift aangelegd. Deze maakt het voor vissen mogelijk om het hoogteverschil bij de stuw te overbruggen. Via een spiraalvormige buis zwemmen zij omhoog en kunnen daarna verder trekken richting andere delen van de beek, zoals natuurgebied de Bekendelle. De stuw vormt daarmee geen barrière meer.

De vislift is uitgerust met camera’s en slimme software die vissen herkent en waterstanden en temperatuur meet. Ook kan de stroomsnelheid worden aangepast aan verschillende vissoorten. De eerste waarnemingen zijn al binnen: onder meer blankvoorn, kopvoorn en serpeling maakten gebruik van de lift.

Volgens het waterschap is het project een belangrijke stap richting schoner en gezonder water. “Met deze maatregelen herstellen we niet alleen de beek, maar bereiden we het gebied ook voor op het klimaat van de toekomst,” aldus een woordvoerder van Waterschap Rijn en IJssel.

Het project draagt bij aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en kwam tot stand in samenwerking met de provincie Gelderland, omwonenden en grondeigenaren.

🔗 Website: waterschaprijnenijssel.nl