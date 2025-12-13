Achterhoek Pride wint samen met Bocholt en Borken Grenslandprijs 2025

OOST GELRE – Achterhoek Pride heeft samen met de Duitse steden Bocholt en Borken de Grenslandprijs 2025 gewonnen. De prestigieuze prijs werd uitgereikt tijdens de Grenslandconferentie en is bedoeld voor projecten die grensoverschrijdende samenwerking versterken en als voorbeeld dienen voor de hele regio.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De jury kende de prijs toe aan de gezamenlijke tentoonstelling WE ARE PART OF CULTURE. Deze reizende expositie was afgelopen zomer te zien in meerdere Achterhoekse gemeenten en in Duitsland. De tentoonstelling liet zien hoe queer personen door de eeuwen heen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Europese cultuur. De centrale boodschap: iedereen doet ertoe, ongeacht gender of achtergrond.

Bijzonder aan het project is de samenwerking tussen Achterhoek Pride en Bocholt Pride e.V. Voor het eerst werkten Nederlandse en Duitse gemeenten en organisaties in een landelijke grensregio zo intensief samen om LHBTI+ zichtbaarheid te vergroten. Dankzij de inzet van vrijwilligers en lokale partners werd het thema inclusie breed gedragen.

De jury roemde het initiatief als een inspirerend voorbeeld van hoe lokale projecten kunnen bijdragen aan een inclusieve samenleving. Het grensoverschrijdende karakter gaf daarbij de doorslag: zichtbaarheid en acceptatie houden niet op bij de landsgrens.

Carry de Vries, beleidsmedewerker van de gemeente Oost Gelre, reageert trots: “Deze prijs is een bekroning op het harde werk van alle betrokkenen. Het laat zien dat samenwerking over grenzen heen niet alleen mogelijk is, maar ook leidt tot blijvende verandering.”

Met de Grenslandprijs op zak kijken de partners vooruit. De samenwerking tussen Achterhoek Pride en Bocholt Pride e.V. krijgt een vervolg met nieuwe activiteiten en ontmoetingen in de grensregio.

🔗 Website: achterhoekpride.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)