ACHTERHOEK — Tijdens zomervakantie stijgt aantal woninginbraken met 22 procent

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De kans op een woninginbraak neemt tijdens de zomervakantie flink toe. Uit een analyse van Independer, gebaseerd op politiecijfers over de periode 2020 tot en met 2025, blijkt dat tijdens de piek van de zomervakantie gemiddeld 22 procent meer woninginbraken plaatsvinden dan op zomerdagen buiten de vakantieperiode.

Volgens de onderzoekers slaan inbrekers vooral toe wanneer veel mensen tegelijkertijd op vakantie zijn. De grootste piek valt in de weken waarin alle drie de Nederlandse vakantieregio’s vakantie hebben. In 2026 is dat van 18 juli tot en met 16 augustus. In die periode worden landelijk gemiddeld 65,8 woninginbraken per dag geregistreerd, tegenover 54 inbraken per dag wanneer geen enkele regio vakantie heeft.

Vooral in regio Midden is het vakantie-effect groot. Tijdens de eigen zomervakantie stijgt het aantal woninginbraken daar met 25 procent. In regio Noord bedraagt de stijging 21 procent en in regio Zuid 13 procent.

Volgens woonverzekeringsexpert Michel Ypma van Independer kunnen bewoners zelf maatregelen nemen om de kans op een inbraak te verkleinen. Goede sloten, verlichting met tijdschakelaars en buren die een oogje in het zeil houden, maken een woning minder aantrekkelijk voor inbrekers.

Ondanks de zomerpiek is er ook positief nieuws. Het totale aantal woninginbraken in Nederland daalde de afgelopen jaren van ruim 28.900 in 2020 naar ongeveer 21.500 in 2025, een afname van ongeveer een kwart. Volgens Independer speelt betere woningbeveiliging daarbij een belangrijke rol, al blijft waakzaamheid volgens de onderzoekers noodzakelijk.

Meer informatie en tips om woninginbraak te voorkomen zijn te vinden op de website van Independer: Independer.

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