DOETINCHEM — Sneak preview van ‘Ik, een held’ in Amphion Filmhuis

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Theatergroep Smeedwerk geeft op maandag 13 juli een eerste voorproefje van de nieuwe locatietheatervoorstelling IK, EEN HELD. Tijdens een speciale sneak preview in het Filmhuis in krijgen bezoekers alvast enkele scènes uit de voorstelling te zien.

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met Cultuurbedrijf en leerlingen van de Amphion Theaterschool. Historica Maria Driessen verzorgt een toelichting op de historische achtergrond van koning Willem II, de revolutiejaren en de Grondwet van 1848. Ook negen jongeren van de Amphion Theaterschool leveren een bijdrage aan het programma.

IK, EEN HELD vormt het tweede deel van het koningsdrieluik van Theatergroep Smeedwerk. In deze voorstelling staat Willem II centraal, een vorst die wordt geconfronteerd met politieke veranderingen, macht, familiebanden en persoonlijke vrijheid.

Na de sneak preview trekt de productie deze zomer langs drie historische locaties in . De voorstelling is te zien in Vestingpark op 6, 7 en 8 augustus, op op 13, 14 en 15 augustus en bij op 20, 21 en 22 augustus.

De sneak preview vindt plaats in het Amphion Filmhuis aan de Hofstraat 2 in . Kaarten zijn verkrijgbaar via Amphion.

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