ZUTPHEN — Alzheimer Café Zutphen staat in het teken van ‘Koffie met een verhaal’

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Het Alzheimer Café e.o. houdt op woensdag 15 juli een bijeenkomst met als thema ‘Koffie met een verhaal’. De avond vindt plaats in Buurtcentrum Het Bornhof en is bedoeld voor mensen met , hun naasten, mantelzorgers, zorgprofessionals en andere belangstellenden.

Na eerdere positieve reacties keert het thema terug. Tijdens de bijeenkomst staan ervaringen met centraal. Bezoekers kunnen met elkaar in gesprek over onderwerpen als het krijgen van de diagnose, het omgaan met veranderingen en het accepteren van hulp. De organisatie wil daarmee ruimte bieden voor herkenning, steun en het uitwisselen van ervaringen.

Het Alzheimer Café is een maandelijkse ontmoetingsplek waar bezoekers ook informatie kunnen krijgen over dementie. Op de leestafel liggen brochures van Alzheimer Nederland en diverse boeken die kunnen worden ingezien of geleend.

De bijeenkomst wordt gehouden in Buurtcentrum Het Bornhof aan de Hobbemakade 246 in . De inloop begint om 19.00 uur met koffie en thee. Het programma duurt van 19.30 tot 21.00 uur. De toegang is gratis.

Meer informatie is te vinden op www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland.

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