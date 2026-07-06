BREDEVOORT — Internationale Zomerboekenmarkt strijkt neer bij de Koppelkerk in Bredevoort

De markt maakt deel uit van de activiteiten van Boekenstad, waar jaarlijks meerdere internationale boekenmarkten worden georganiseerd. Bezoekers kunnen er terecht voor onder meer literatuur, poëzie, reisboeken, kinderboeken, stripboeken, kunstboeken en zeldzame uitgaven. Ook oude tijdschriften en ansichtkaarten maken deel uit van het aanbod.

Door de deelname van handelaren uit binnen- en buitenland heeft de boekenmarkt een internationaal karakter. Vooral Duitse boekverkopers zijn traditiegetrouw goed vertegenwoordigd.

De Internationale Zomerboekenmarkt wordt gehouden op het buitenterrein van de aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort. De markt is geopend van 10.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

Meer informatie is te vinden op https://boeken-bredevoort.nl