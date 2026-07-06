HARREVELD — Boerenerfconcert met Flor d’Luna op erf in Harreveld

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Liefhebbers van klassieke muziek kunnen op zondag 12 juli terecht bij het tweede Boerenerfconcert van dit seizoen. De concertreeks van brengt muziek naar bijzondere locaties in de buitenlucht en is bedoeld voor een breed publiek.

Het concert vindt plaats op het erf van Jack Voesenek en Anja Oude Geerdink aan de Rector Hulshofstraat 11 in . De voorstelling begint om 11.00 uur.

Tijdens het concert treedt het trio Flor d’Luna op. Het ensemble bestaat uit gitarist en componist Marcel Verheugd, celliste Manuela Verbeek en zangeres Carla Koehorst. Het programma bestaat uit muziek met invloeden uit de Portugese fado, Latijns-Amerikaanse muziek en eigen composities. Flor d’Luna is actief sinds 2005 en verzorgt optredens door heel Nederland.

Bezoekers worden gevraagd, als dat mogelijk is, een eigen stoel mee te nemen. Op de locatie zijn wel stoelen aanwezig, maar niet voldoende voor iedereen. Voorafgaand aan het concert en tijdens de pauze is koffie en thee verkrijgbaar.

De toegang is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de Boerenerfconcerten ook in de toekomst mogelijk te maken. Bezoekers kunnen daarvoor een gift doen in een collectemand, pinnen of een QR-code gebruiken.

Het laatste Boerenerfconcert van dit seizoen staat gepland op zondag 30 augustus in de tuinkas van Achterhoeks Goed. Meer informatie over de concertreeks is te vinden op https://www.oostklassiek.nl.

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