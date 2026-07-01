LOCHEM — Combiconcert in toren van Gudulakerk in Lochem op 10 juli

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Op vrijdag 10 juli vindt in de toren van de Grote of St.- in een bijzonder combiconcert plaats. Vanaf 19.00 uur verzorgen beiaardier Jan-Geert Heuvelman, pianist Boudewijn Zwart en saxofonist Hans Broekhuijsen een zomers en gevarieerd muzikaal programma.

Tijdens het concert wordt het carillon gecombineerd met piano en saxofoon. De piano en saxofoon worden vanuit de toren versterkt, waardoor de muziek goed te horen is op de terrassen en in de straten rond de Markt in .

Het concert maakt deel uit van de beiaardconcerten die worden georganiseerd door Stichting Gudula Cultureel. Bezoekers kunnen het optreden gratis beluisteren. Bij de voet van de toren staat een collectebus voor een vrijwillige bijdrage om de concertreeks te ondersteunen.

Meer informatie over het concertprogramma is te vinden op www.lochemklassiek.nl.

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