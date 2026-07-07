HOLTERHOEK — Holterhoek maakt zich op voor kermisweekend vol muziek en activiteiten

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De Holterhoekse Kermis vindt dit jaar plaats op zaterdag 1 en zondag 2 augustus. Op het terrein naast Café/Restaurant Grenszicht staat een weekend vol muziek, sport en activiteiten voor jong en oud op het programma.

De kermis begint zaterdag met het ophalen van het koningspaar 2025, Gerben Roerdink en Christa Nijman, en jeugdkoning Jochem Wielens. Na terugkomst op het kermisterrein start het traditionele vogelschieten, waarbij wordt gestreden om de titel van schutterskoning of -koningin van buurtschap Holterhoek. Daarnaast zijn er onder meer ringfietsen, balgooien en diverse kinderactiviteiten.

In de feesttent zorgt de band Fool House vanaf 21.00 uur voor de muziek. De entree bedraagt 10 euro voor bezoekers vanaf 18 jaar en 5 euro voor jongeren onder de 18 jaar.

Op zondag begint het programma met een gezamenlijke brunch. Daarna gaan teams uit Holterhoek en omgeving de strijd met elkaar aan tijdens het volleybaltoernooi. Ook keert de schiettent terug en kunnen bezoekers kaarten of een potje rummikub spelen. Voor kinderen is er een afgebakend speelparadijs aanwezig.

Met het gevarieerde programma hopen de organisatoren opnieuw veel bezoekers uit Holterhoek en de omgeving te verwelkomen tijdens het jaarlijkse kermisweekend.

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