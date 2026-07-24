LANDELIJK — De leukste steden van Nederland voor een dagje uit

260 keer bekeken

Een dagje uit hoeft niet ver weg te zijn. Nederland heeft genoeg steden waar je een dag makkelijk mee vult, van historische centra tot bruisende terrassen. Wie de eigen regio even wil verruilen voor iets anders, vindt hier de leukste steden van Nederland voor een dagje uit, met per stad een tip die je niet mag missen.

Amsterdam: de stad zien vanaf het water

Amsterdam is een klassieker voor een dagje uit, maar de mooiste kant zie je niet vanaf de straat. Vanaf het water komen de grachtenpanden, bruggen en hofjes pas echt tot leven.

Een rondvaart Amsterdam is de logische start: je vaart langs de bekende plekken terwijl een schipper vertelt wat je ziet, en je krijgt in korte tijd een goed beeld van de stad.

Kom je met een groep en wil je er een compleet dagje van maken, dan til je het naar een hoger niveau met een BBQ boot Amsterdam. Je combineert de tocht met een barbecue aan boord, dus je vaart en eet tegelijk.

Utrecht: grachten op ooghoogte

Utrecht heeft iets wat geen andere Nederlandse stad heeft: werven langs de grachten, waar het water niet naast maar onder de straat ligt. Je loopt langs cafeetjes en terrasjes die letterlijk aan het water zitten. Klim de Domtoren op voor het uitzicht, en sluit af met een borrel op een werfterras. Utrecht is compact, dus je doet veel in een dag zonder dat je moe wordt van het reizen.

Maastricht: een bourgondisch dagje uit

Voor wie graag lekker eet en drinkt, is Maastricht de stad. Het Vrijthof en de Onze-Lieve-Vrouweplein staan vol terrassen, en de stad ademt een zuidelijke sfeer die je nergens anders in Nederland zo sterk voelt. Neem de tijd voor een lange lunch, struin door de winkelstraten, en bezoek boekhandel Dominicanen in een middeleeuwse kerk.

Den Bosch: van Bossche bol tot Binnendieze

Den Bosch combineert geschiedenis met gezelligheid. Vaar door de Binnendieze, het ondergrondse riviertje dat onder de stad door loopt, en proef daarna een echte Bossche bol. De Sint-Janskathedraal is een van de mooiste gotische kerken van het land. Voor een dagje uit met een beetje van alles zit je hier goed.

Zo plan je een dagje uit naar een andere stad

Een dagje uit buiten de eigen regio vraagt om een klein beetje planning. Houd dit aan:

Kom met de trein, zeker bij steden met een historisch centrum waar parkeren duur is.

Reserveer populaire activiteiten, zoals een vaartocht, een paar weken vooruit.

Kies een hoofdactiviteit en vul de rest van de dag losjes in, in plaats van alles vol te plannen.

Check de openingstijden van musea en de dag waarop ze gesloten zijn, vaak maandag.

Even weg uit de eigen regio

Een dag in een andere stad geeft je het gevoel van weg zijn zonder dat je ver hoeft te reizen. Of je nu kiest voor de grachten van Amsterdam, de werven van Utrecht of het bourgondische Maastricht, Nederland heeft voor elk humeur wel een stad die een dagje uit waard is.