GROENLO — Grol JO11-5 sluit seizoen af met toernooizege in Vreden

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Grol JO11-5 (10-1) heeft het voetbalseizoen op indrukwekkende wijze afgesloten door een sterk bezet jeugdtoernooi in het Duitse Vreden te winnen. Aan het toernooi namen veertien teams deel.

De Groenlose ploeg begon overtuigend aan het toernooi en liet vanaf de eerste wedstrijd goed verzorgd voetbal zien. Op het natuurgras combineerde Grol sterk en ging het team de duels niet uit de weg. Van de zes poulewedstrijden werden er vijf gewonnen en één gelijkgespeeld. Overwinningen werden geboekt op FC Vreden, Borken, SpVgg Vreden, Union Wessum en Hervest Dorsten. Met 27 doelpunten voor en slechts één tegentreffer eindigde Grol overtuigend als winnaar van de poule.

In de halve finale tegen FC Graes stond na de reguliere speeltijd een 1-1 eindstand op het scorebord. Strafschoppen moesten de beslissing brengen. Dankzij een foutloze serie penalty’s plaatste Grol zich voor de finale.

Ook daarin bleef de ploeg overtuigen. Tegen SV Schermbeck werd een fraaie aanval afgerond met een doelpunt in de kruising. Kort daarna volgde de 2-0 en met een derde treffer stelde Grol de toernooizege definitief veilig. Na de 3-0 eindstand konden spelers, begeleiding en de vele meegereisde supporters samen het succesvolle seizoen afsluiten met de winst van het toernooi.

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