Kunsthistorica Maria Driessen geeft een lezing in de Koppelkerk over schilders en hun voorliefde voor de zee.

BREDEVOORT – Wat is er toch zo bijzonder aan de zee en haar aantrekkingskracht op schilders van de 19e en 20e eeuw? Het licht, de kleuren, de landschappen en de manier van leven waren van grote invloed op hun werkwijze. Aanleiding is ‘La Grande Bleue. Schilders van de Méditerrannée’, een tentoonstelling met focus op Nederlandse kunstenaars, die momenteel te zien is in het Singer Laren museum. De titel verwijst naar het blauw van de Middellandse Zee.

Maria studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar bachelor sluit zij af met een scriptie over Joseph Beuys en voor haar master verdiept zij zich uitvoerig in Pearl Perlmuter. ‘De bevlogenheid wil zij graag delen en overbrengen en we zijn trots dat ze dit bij ons wil doen’, aldus Hiske Kremer van de Koppelkerk.

6 oktober gaan onze deuren open om 19:30 en aanvang is 20:00 en de entree in de voorverkoop is €10, aan de deur €12,50

