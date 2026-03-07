115 keer bekeken

In Café de Kroon in Groenlo worden dit voorjaar opnieuw breimiddagen georganiseerd rond de Grolse Want, een bekend stukje lokaal erfgoed. De bijeenkomsten vinden plaats op 14 maart aan de Notenboomstraat.

Tijdens de middagen staat het ambacht van het breien van de traditionele Grolse want centraal. Bezoekers kunnen leren hoe de wanten worden gemaakt of hun techniek verder verdiepen. Ervaren breisters en leden van de Sociëteit Grolse Wanten zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

De breimiddagen zijn bedoeld voor zowel beginners als gevorderden en hebben een informeel karakter. De organisatie wil hiermee het traditionele vakmanschap levend houden en kennis doorgeven aan nieuwe generaties.

De bijeenkomsten duren van 13.30 tot 16.00 uur en de inloop is vrij. Aanmelden vooraf is niet nodig.

