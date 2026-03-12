237 keer bekeken

Pianist en zanger Jetse de Jong treedt zondag 15 maart op met zijn Super Trio tijdens Brouwhuys LIVE in Groenlo. Het concert begint om 16.00 uur. Niet-leden betalen €10 entree.

Jetse de Jong staat bekend om zijn energieke mix van rhythm and blues, boogie en funk. Zijn muziek is sterk beïnvloed door de klanken uit het zuiden van de Verenigde Staten. In zijn spel zijn invloeden te horen van artiesten als Dr. John, Ray Charles en Fats Domino. Met dampende New Orleans-grooves en bluesachtige pianolicks brengt hij een levendige show.

Tijdens het optreden presenteert De Jong ook muziek van zijn debuutalbum Here At Home. Dit album laat zijn liefde voor blues, jazz en gospel horen en wordt omschreven als een groovy muzikaal dagboek.

Het Jetse de Jong Super Trio bestaat verder uit ervaren sessiemuzikanten. Drummer Rafael Schwidessen, bekend van onder meer Dawn Brothers en Ian Siegal, en bassist Kian Tofft vormen de ritmesectie. Speciaal voor het optreden bij Brouwhuys LIVE sluit ook saxofonist Martijn van Toor van Tinez Roots Club aan.

Het concert vindt plaats op zondagmiddag 15 maart en begint om 16.00 uur. De entree voor niet-leden bedraagt €10.

