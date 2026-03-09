BRONCKHORST – Vrijwilligers ruimen zwerfafval op tijdens Landelijke Opschoondag

157 keer bekeken

In de gemeente Bronckhorst wordt op zaterdag 21 maart 2026 op meerdere plekken zwerfafval opgeruimd tijdens de Landelijke Opschoondag. Wildbeheereenheden, dorpsraden en werkgroepen organiseren die dag opruimacties om de leefomgeving schoner en prettiger te maken.

Vrijwilligers gaan onder meer aan de slag in Varssel, Hummelo en Keppel, Vorden/Kranenburg, Steenderen, Zelhem, Voor-Drempt, Halle en bij buurtvereniging Oosterwijk. Volgens de initiatiefnemers zorgt een schone omgeving ervoor dat mensen minder snel afval achterlaten.

De gemeente Bronckhorst ondersteunt de acties door materialen beschikbaar te stellen, zoals veiligheidshesjes, afvalknijpers, werkhandschoenen en vuilniszakken. Op de verschillende locaties liggen deze materialen klaar voor deelnemers.

Inwoners die willen helpen kunnen zich aanmelden bij de lokale contactpersonen van de opruimacties. De organisatie hoopt op veel deelnemers, omdat volgens hen “veel handen nodig zijn om de gemeente nog schoner te maken”.

Tijdens de actie wordt ook aandacht gevraagd voor de HelemaalGroen-app, een Achterhoeks burgerinitiatief waarmee deelnemers hun opruimroute kunnen registreren. Op een kaart is te zien waar al afval is opgeruimd. Landelijk doen inmiddels meer dan 17.000 mensen mee aan het initiatief.

Meer informatie over zwerfafval en opruimacties in de gemeente is te vinden via:

https://www.bronckhorst.nl/zwerfvuil

https://www.helemaalgroen.nl

