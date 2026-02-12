Bronsvoort bij afscheid benoemd tot beschermvrouwe Slag om Grolle

151 keer bekeken

GROENLO – In aanloop naar haar afscheid als burgemeester van de gemeente Oost Gelre is Annette Bronsvoort donderdagmiddag op de Kanonswal in Groenlo benoemd tot beschermvrouwe van de Slag om Grolle. De uitreiking vond plaats bij het Grols kanon.

Het bestuur – Gert Stek, Godfried Nijs, Tristan Naber, Karina van den Mosselaar en Hilke Heezen – verraste haar met de titel én een ingelijste foto van het historische evenement. Volgens de organisatie staat de foto symbool voor de saamhorigheid, vrijwilligerskracht en de internationale uitstraling van de Slag om Grolle.

Bronsvoort noemde de benoeming “heel eervol” en sprak haar grote respect uit voor de organisatie en de vele vrijwilligers. Zij benadrukte dat het evenement van grote waarde is voor Groenlo en voor Oost Gelre als evenementengemeente. De burgemeester memoreerde haar eerste jaren in functie en haalde herinneringen op aan eerdere edities en buitenlandse optredens.

De benoeming markeert een bijzonder moment, nu Bronsvoort na twaalf jaar afscheid neemt van de gemeente. Inwoners krijgen op donderdag 26 februari 2026 om 19.30 uur gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen tijdens een openbare bijeenkomst in Bommelwereld aan de Maarsevonder in Groenlo.

De volgende editie van de Slag om Grolle staat gepland voor 2027.

