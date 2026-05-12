DOETINCHEM — Amphion verandert in rockarena met We Will Rock You

90 keer bekeken

De wereldwijd succesvolle rockmusical We Will Rock You is van donderdag 21 mei tot en met zondag 24 mei te zien in Theater. De voorstelling trekt al sinds de wereldpremière in 2002 volle zalen en werd wereldwijd door miljoenen bezoekers gezien.

Voor het eerst reist de musical als Nederlandse tournee langs theaters. Op het podium staat een Nederlandse cast met onder anderen Lucas Hamming, Magtel de Laat, Nyassa Alberta, Brecht van Arnhem, Luuk Haaze, Diederik Rep en Naima Bayo. Alle bekende nummers worden live in het Engels uitgevoerd, begeleid door een grote liveband.

In de voorstelling staan hits van Queen centraal, waaronder Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free en Somebody To Love. Het verhaal speelt zich af in een futuristische wereld waarin echte rockmuziek verboden is en grote internetbedrijven de maatschappij beheersen.

Speciaal voor bezoekers staat voorafgaand aan de voorstelling op donderdag een karaokebus bij het theater, waar Queen-hits kunnen worden meegezongen.

Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via Amphion Theater.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in