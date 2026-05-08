GELDERLAND — Online informatieavond over Broodfonds voor ondernemers in Gelderland

Ondernemers in Gelderland die zich willen aansluiten bij een Broodfonds kunnen op donderdag 21 mei deelnemen aan een online informatieavond. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe ondernemers elkaar financieel ondersteunen bij arbeidsongeschiktheid.

Een Broodfonds is een collectief van maximaal vijftig ondernemers die elkaar bij ziekte helpen met maandelijkse schenkingen. Deelnemers zetten iedere maand een vast bedrag opzij op een persoonlijke rekening. Wanneer iemand tijdelijk niet kan werken, ontvangt diegene schenkingen van de andere deelnemers. Geld dat niet wordt gebruikt, blijft eigendom van de deelnemer zelf.

Volgens de organisatie zijn sinds 2011 in Nederland al 677 Broodfondsen opgericht met ruim 31.000 aangesloten ondernemers. Naast het financiële vangnet ontstaan binnen de groepen geregeld nieuwe zakelijke contacten en samenwerkingen.

De informatieavond is bedoeld voor ondernemers met of zonder personeel, waaronder zelfstandigen, VOF’s en BV’s. Tijdens de online bijeenkomst krijgen deelnemers uitleg over de werking van een Broodfonds en is er ruimte voor vragen.

De digitale inloop start om 19.00 uur, waarna het programma om 19.30 uur begint. Deelname is gratis, aanmelden vooraf is verplicht via Broodfonds.nl.

Meer informatie en een uitlegvideo zijn eveneens te vinden op Broodfonds.nl en via Facebook Broodfonds.

