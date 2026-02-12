Mogelijk geen nieuwe stroomaansluitingen in Gelderland: wat betekent dit voor de Achterhoek?

244 keer bekeken

ACHTERHOEK / LANDELIJK – Nieuwe woningen in delen van Gelderland krijgen mogelijk vanaf deze zomer geen stroomaansluiting meer. Dat blijkt uit een waarschuwing van landelijk netbeheerder TenneT. Volgens het bedrijf staat het elektriciteitsnet in onder meer Gelderland zó onder druk dat een aansluitstop voor kleinverbruikers – waaronder huishoudens – niet kan worden uitgesloten.

De problemen spelen al langer, maar de situatie is volgens TenneT verslechterd. De vraag naar elektriciteit groeit sneller dan verwacht, onder meer door warmtepompen en laadpalen. Tegelijkertijd lopen uitbreidingen van hoogspanningsstations vertraging op. Alleen met ingrijpende maatregelen kan een zogenoemd rampscenario nog worden voorkomen.

Wat dit concreet betekent voor gemeenten in de Achterhoek is nog niet duidelijk. Wel kan een aansluitstop gevolgen hebben voor geplande woningbouw en uitbreidingen van bedrijven in de regio.

Tegenstrijdige signalen

Werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden reageert kritisch. De organisatie wijst op tegenstrijdige berichten: eerder werd nog gemeld dat er op delen van het middenspanningsnet meer ruimte zou ontstaan door aangepaste prognoses. De nieuwe waarschuwing van TenneT zet die verwachting volgens VNO-NCW Midden onder druk.

Voorzitter Heske Groenendaal spreekt van een zorgelijke ontwikkeling voor de economie van Oost- en Midden-Nederland. Volgens haar raken de mogelijke beperkingen niet alleen bedrijven, maar ook woningbouw en regionale groei.

Oproep tot ingrijpen

VNO-NCW Midden wil dat een onafhankelijk bureau de prognoses van TenneT onderzoekt en pleit voor een interventiepakket. Daarbij worden onder meer tijdelijke oplossingen, flexibeler stroomgebruik en aanvullende maatregelen genoemd om geplande ontwikkelingen toch mogelijk te maken.

De komende maanden moet duidelijk worden of extra ingrepen een aansluitstop daadwerkelijk kunnen voorkomen.

